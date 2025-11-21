RTl: So geht es ohne Jauch und Co. weiter

Vorlesetag in einer Berliner Grundschule: Der Bundeskanzler sollte zu Besuch kommen. Das fällt nun aus; Hintergrund ist die Entwicklung rund um Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor dem Hintergrund der Entwicklungen beim Ukraine-Krieg einen Termin in einer Berliner Grundschule abgesagt. Der CDU-Chef habe wegen interner Gespräche und geplanter Telefonate zur Lage in der Ukraine Kanzleramtschef Thorsten Frei gebeten, den Termin an seiner Stelle wahrzunehmen, hieß es in Regierungskreisen.

Nach Informationen von "Bild" wird Merz unter anderem mit dem US-Präsidenten Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Gespräche führen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf ukrainische und britische Regierungskreise, Merz wolle sich hinsichtlich des US-Plans mit Selenskyj, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer beraten. Das Telefonat werde gegen Mittag beginnen, hieß es am Freitag in Kiew.

Merz sollte am Vormittag zum bundesweiten Vorlesetag Kindern in der Robert-Reinick-Grundschule in Berlin vorlesen. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte in der Bundespressekonferenz, Deutschland und die europäischen Partner seien eng in die Weiterentwicklung des US-Friedensplans eingebunden. Merz werde sich in der Bewertung der Trump-Initiative eng mit der Ukraine und den weiteren Verbündeten in Europa abstimmen. Ziel sei ein "dauerhafter und gerechter Frieden" in der Ukraine.