Die Achillesferse der Nato: Die Suwalki-Lücke Liegt hier das Ziel des Sapad-Manövers?

Der "Suwalki-Korridor" wird häufig als Schwachstelle der Nato bezeichnet. Doch warum ist dieser Ort so gefährlich?

Mit Beginn der belarussisch-russischen Militärübung "Sapad 2025" rückt der sogenannte Suwalki-Korridor erneut in den Fokus. Nach Angaben des polnischen Regierungschefs Tusk soll bei der Übung auch die Besetzung der Lücke simuliert werden. Denn das Gebiet gilt als eine Schwachstelle der Nato, die das erste Ziel eines möglichen russischen Angriffs sein könnte. Warum ist das so?

Litauen grenzt sowohl an das mit Russland eng verbündete Belarus als auch an die russische Exklave Kaliningrad an der Ostsee. Die Suwalki-Lücke bezeichnet einen zwischen diesen beiden Ländern verlaufenden, schmalen Nato-Korridor. Russland könnte das Baltikum durch dessen Einnahme vom restlichen Nato-Gebiet abschneiden, so die Befürchtung.

Benannt wurde der Korridor nach dem polnischen Ort Suwalki. Weil es hier zu einem direkten Aufeinandertreffen von Nato-Truppen und dem russischen Militär kommen könnte, hatte das Magazin "Politico" die Suwalki-Lücke schon 2022 als "gefährlichsten Ort auf der Welt" bezeichnet.

Seit dem russischen Angriffskrieg wächst das Unbehagen in der Region. "Wir haben das historisch geprägte Bewusstsein: Im Fall einer russischen Aggression wären wir die ersten", sagte Daniel Domoradzki, Chef der Bürgerinitiative "Aktive Masuren". Animiert von Anfragen verängstigter Bürger startete die Initiative eine Umfrage bei einem Dutzend Gemeinden in der Region, wie es mit Bunkern und Zivilschutz aussieht.

Überall war die Antwort ähnlich wie im Fall der Stadt Giżycko (Lötzen): "Auf dem Gebiet der Gemeinde gibt es keine Schutzräume." Dabei seien in Giżycko aus dem Zweiten Weltkrieg noch elf unterirdische Bunker erhalten, sagt Stadtrat Pawel Andruszkiewicz. "Doch die sind entweder zugeschüttet oder es wurde darauf gebaut."