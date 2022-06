"So unfassbar entsetzlich, so abstoßend unmusikalisch"

Die Beatles im Jahr 1969: Die Trennung der Gruppe war nicht mehr weit entfernt zu diesem Zeitpunkt. (Quelle: ZUMA/Keystone/imago-images-bilder)

Ex-Beatle Paul McCartney feiert nun am 18. Juni seinen 80. Geburtstag. Wie aber gelang ihm, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr (er ersetzte 1962 den bisherigen Schlagzeuger Pete Best) ├╝berhaupt der Durchbruch, der sie zu den wichtigsten Musikern des 20. Jahrhunderts machte?

In seinem Buch "One Two Three Four. Die fabelhaften Jahre der Beatles" gibt Craig Brown, seines Zeichens britischer Journalist, Satiriker wie ausgewiesener Kenner der Band, Antwort auf diese Frage. Und auf viele mehr, kurzweilig und informativ sp├╝rt der Autor dem Erfolg der Beatles nach.

An guten Bands mangelte es im Liverpool Anfang der Sechzigerjahre wei├č Gott nicht. Gerry and the Pacemakers waren etwa ein hei├čer Tipp, geadelt mit einigen Nummer-eins-Hits. Aber Gerry und Co. waren eben nicht die Beatles, wie Craig Brown schreibt, die einen unschlagbaren Vorteil hatten: "Es gab einen Beatle f├╝r jeden Geschmack." Klingt merkw├╝rdig? Ist es aber nicht.

"Der Schutzheilige aller Versager"

"Laut oder besinnlich, progressiv oder traditionell, ernst oder fr├Âhlich, folky, sexy oder aggressiv", w├Ąren andere Bands laut Brown dieser Zeit an- und aufgetreten. Nicht so die Beatles, die aus vier K├╝nstlern bestanden, die unterschiedlicher nicht h├Ątten sein k├Ânnen. Denn jeder der vier Liverpooler Jungs war charakterlich ganz anders gestrickt. Die einen Fans verehrten besonders Paul, die anderen John, wiederum andere hatten eine Schw├Ąche f├╝r George oder Ringo.

Brown zitiert mit Carolyn See eine jahrzehntelange Anh├Ąngerin der Beatles: "Wer androgyne Sch├Ânheit mochte, nahm Paul; John war f├╝r diejenigen, die Witz und Intellekt sch├Ątzten; George liebte man aufgrund einer schwer fassbaren Eigenschaft, die wir sp├Ąter als Spiritualit├Ąt erkannten; und Ringo war weltweit der Schutzheilige aller Versager."

ANZEIGE

Das Duo McCartney und Lennon trieb allerdings die Unterschiedlichkeit innerhalb der Band auf die Spitze. Craig Brown greift dazu tief in die Kiste mit Adjektiven: "Paul hatte ein Babyface, war akribisch, heiter, diplomatisch, energisch, melodi├Âs, einnehmend, optimistisch, kontaktfreudig, fr├Âhlich, sentimental, beflissen." Auch Lennons Wesen ist mit nur einem Wort schwer zu beschreiben: "John war kantig, schludrig, larmoyant, schwierig, faul, gereizt, provokant, sarkastisch, pessimistisch, ichbezogen, launisch, cool, brutal."