In dieser Hinsicht war die DDR Spitzenklasse

"Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben?" Eine gute Frage, bereits in einer freiheitlichen Demokratie. Was aber, wenn eine junge Frau damit konfrontiert wird – in der DDR, in dem SED-Bonzen und Staatssicherheit das Sagen haben? So ergeht es Suzie im Kinofilm "In einem Land, das es nicht mehr gibt" der Regisseurin Aelrun Goette, der am 6. Oktober 2022 in die Kinos kommt.