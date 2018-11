Gefährliches Manöver im Live-Stream

Nasa-Roboter landet auf dem Mars

26.11.2018, 21:14 Uhr | dpa, pdi

Es war ein extrem schwieriges Manöver: Zum ersten Mal seit der Mission "Curiosity" landete eine Sonde auf dem Mars. Viele Zuschauer verfolgten das Manöver, am Ende war der Jubel groß.

Nach rund siebenmonatigem Flug ist die Nasa-Sonde InSight erfolgreich auf dem Mars gelandet. "Landung bestätigt!" teilte die US-Weltraumbehörde am Montag aus ihrem Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena mit. Dort brach Jubel aus, Wissenschaftler sprangen von ihren Sitzen auf und umarmten sich.

Die Freude war besonders groß, da die Landung ein extrem kompliziertes Manöver von sechseinhalb Minuten Länge erfordert hatte. Das sanfte Aufsetzen auf unserem Nachbarplaneten zählt zu den schwierigsten Unterfangen der Raumfahrt.

Die USA sind das bisher einzige Land, das es geschafft hat, funktionierende Forschungsrover auf dem Mars abzusetzen.

Die Landung und die Reaktionen können Sie ab 20 Uhr live verfolgen:

Zuletzt hatte die Nasa 2012 den Rover "Curiosity" erfolgreich auf den Mars gebracht. Landungen auf dem roten Planeten gelten als extrem schwierig - nur rund 40 Prozent aller bisher weltweit gestarteten Mars-Missionen waren der Nasa zufolge erfolgreich.

Mit Bremsraketen und Fallschirm

"InSight" ist 360 Kilogramm schwer und hat seine siebenmonatige Reise zum Nachbarplaneten der Erde mit bis zu 10.000 Kilometern pro Stunde zurückgelegt. Nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre soll das Flugobjekt mithilfe von Bremsraketen und einem Fallschirm absinken. Die Forscher steuern den Roboter von einem Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena aus.

Mars-Sonde "InSight": Eine Animation zeigt, wie die Landung auf dem Roten Planeten ablaufen soll. (Quelle: Reuters)

Der Landeplatz lag in einer Region, die weitgehend eben und frei von größeren Steinen und Felsen ist. Bisherige Mars-Missionen haben das Gebiet noch nicht vom Boden aus erkundet. Der noch aktive Nasa-Rover "Curiosity" befindet sich in einer Entfernung von 500 Kilometern - und ist damit noch am nächsten dran. Im Gegensatz zu ihm wird sich "InSight" allerdings nicht bewegen, sondern am Landeplatz verharren.

Die Nasa-Sonde "InSight" - Aufbau, Ablauf der Landung und Arbeitsweise auf dem Mars: Die Sonde soll um ca. 20:47 Uhr auf dem Mars landen. (Quelle: dpa)



Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten soll "InSight" ("Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport") den Mars untersuchen und vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen. Sobald der Lander sicher steht, beginnt im direkten Umfeld die Suche nach passenden Standorten für die mitgebrachten Messgeräte. Ein Roboterarm wird sie an die optimale Position heben.







Eines dieser Geräte ist ein in Deutschland entwickelter Marsmaulwurf, der sich in den Boden des Planeten hämmern soll. Der Roboter mit dem offiziellen Namen HP3 ("Heat Flow and Physical Properties Package") wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt. Das 40 Zentimeter lange, spitz zulaufende Gerät wird bis in fünf Meter Tiefe vordringen und dort den Wärmefluss messen.