Rätsel um 18.000 Jahre alten Welpen aus dem Eis

Sein Alter sieht man ihm nicht an: Forscher haben in Sibirien einen Welpen im Eis gefunden. Er ist 18.000 Jahre alt. Eine nicht unwesentliche Frage ist aber noch offen.

Forscher des schwedischen Centers für Paläogenetik untersuchen gerade einen spektakulären Fund: einen Welpen, der vor 18.000 Jahren im sibirischen Eis eingefroren ist und dessen sterblichen Überreste sehr gut erhalten sind.

Forscher aus Russland hatten den Welpen nahe Jakutsk im östlichen Siberien im Permafrost entdeckt, wie CNN berichtet. Von den Forschern auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen, wie gut erhalten Nase, Fell und Zähne des Tieres sind.

@Nibbledtodeath is working on this specimen together with @pontus_skoglund.



It's 18 kyrs old!



So far, we have sequenced it's genome to 2X coverage. But we still can't say if it's a #wolf or a #dog. Maybe it's the common ancestor?



More sequencing needed!



(Photo: S Fedorov) pic.twitter.com/3zhbVEudig