"Eine Weltgemeinschaft still zu legen – so etwas hat es noch gegeben"

Nicht alle Pandemien der Vergangenheit sind heutzutage noch im Gedächtnis, sagt Historiker Andreas Wirsching im t-online.de-Podcast "Tonspur Wissen". Er ist sich aber sicher: Die Corona-Krise wird man nicht vergessen.

Die Menschen in Deutschland kommen heutzutage mit Katastrophen wie der Corona-Pandemie schlechter klar als noch vor 30 Jahren, sagte der Historiker Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte in München im t-online.de-Podcast "Tonspur Wissen". Ältere Gesellschaften bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts hinein seien in der Lage gewesen, "mit einer solchen tödlichen Realität kollektiv gelassener umzugehen."

So sei es auch zu erklären, dass die Pandemien der Jahre 1957 und

1968 bis 1969 relativ wenig präsent seien im gesellschaftlichen Gedächtnis, sagte Wirsching. Während der sogenannten Asiatischen Grippe 1957 seien 40.000 mehr Menschen gestorben als sonst in Deutschland innerhalb eines Jahres. Nach der Hongkong-Grippe elf Jahre später habe diese sogenannte Übersterblichkeitsrate bei 30.000 gelegen. Dennoch erinnerten sich viele heute nicht mehr daran.

"Ich erkläre mir das so, dass stärker traditionelle, auch stärker religiös gebundene Gesellschaften gewissermaßen eine andere Resilienz haben mit dem Tod", sagte der Historiker Wirsching. Diese könnten es "wahrscheinlich leichter akzeptieren, als dass es zu einem großen Politikum überhaupt erst wird."

"Die Corona-Krise wird man nicht vergessen"

Das Coronavirus hingegen werde die Gesellschaft nicht vergessen, erklärte Wirsching: "Diese Maßnahme, eine ganze hoch arbeitsteilige Gesellschaft, ja eine ganze Weltwirtschaft innerhalb weniger Wochen still zu legen, die hat es in der Form noch nicht gegeben." Auch das Medienumfeld sei ein völlig anderes als früher. Es setze die Gesellschaft in einen "Dauererregungszustand".

Zugleich erfüllten die Medien eine wichtige Aufgabe in gefährlichen Situationen wie der aktuellen: "In dem Augenblick, wo eine transparente Information nicht vorhanden ist, gedeihen Gerüchte", sagte Wirsching.



Es würden Sündenböcke konstruiert, wie während der Pest im 14. Jahrhundert, als Juden als Schuldige ausgemacht worden seien. "Es gibt", sagte Wirsching, "Ansätze dazu natürlich in der derzeitigen Diskussion auch. Aber ich habe den Eindruck, da sind wir schon eine Strecke weit darüber hinaus."

