PODCASTExpertin zu Corona-App

"Die Bedeutung dieser App wird systematisch überschätzt"

Die geplante Corona-App ist nicht so effektiv, wie sie sein könnte, sagt Digitalexpertin Jeanette Hofmann. Die Idee der digitalen Abstandsmessung werde aber bleiben – auch für andere Zwecke.

Mit der geplanten Corona-App werden die Deutschen nicht in ihr Leben vor der Pandemie zurückkehren können, sagt Jeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung: "In meiner Wahrnehmung wird die Bedeutung dieser App systematisch überschätzt", erklärt die Politikwissenschaftlerin bei "Tonspur Wissen", dem gemeinsamen Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft. Hören Sie hier die komplette Folge:

Die Corona-App sei ein "kleiner Baustein in einem großen Konzept", sagt Hofmann. "In diesem großen Konzept steht nach wie vor die manuelle Verfolgung von Infektionsketten an erster Stelle." So funktioniert die Infektions-Verfolgung per App nach Ansicht der Wissenschaftlerin nur, wenn es auch genügend Test-Stationen gibt.

Je mehr Menschen außerdem über die App vor einer möglichen Ansteckung gewarnt würden, desto mehr müssten auch befragt werden, sagt Hofmann. Und auch die medizinische Infrastruktur gehört für die Expertin dazu: "Was nützt einem, wenn man ein positives Testergebnis hat, aber es gibt kein Krankenhausbett?"

Wozu wird die App-Technik künftig genutzt?

Dass sich Deutschland dafür entschieden habe, die Daten der App-Nutzer nicht zentral zu verarbeiten, hat nach Meinung der Forscherin seinen Preis: "Dafür zahlen wir natürlich mit einer gewissen Effizienz, die aus epidemiologischer Sicht sehr zentral gewesen wäre." Zudem sei der Erfolg der App davon abhängig, dass sich Infizierte auch tatsächlich melden. Doch da ist Hofmann zuversichtlich: "Die Bürger werden sich mehrheitlich so verantwortlich verhalten, wie von ihnen auch Verantwortung verlangt wird."

Trotzdem birgt die App nach Ansicht von Hofmann Risiken. "Nicht ganz zu Unrecht" herrsche in Deutschland eine gewisse Angst, dass ein legitimer Zweck einer Datensammlung immer mehr ausgedehnt werde. "Wir sind mit dieser Corona-App ja erstmalig in der Lage, den Abstand zwischen Individuen zu vermessen. Und ich glaube, an dieser Idee werden wir künftig nicht mehr vorbeikommen." So könnte die Technologie künftig sowohl bei anderen Krankheitswellen, aber auch in der Polizeiarbeit zum Einsatz kommen – etwa im Kampf gegen Terroristen.

