Millionen-Tiere werden getötet

Mutation in Nerzen: schlechte Nachricht für Corona-Impfstoff?

23.10.2020, 17:21 Uhr | mvl, t-online

Europäischer Nerz (Symbolbild): In Dänemark wurden zahlreiche dieser Tiere wegen der Infektion mit dem Coronavirus getötet. (Quelle: Reiner Bernhardt/imago images)

In Dänemark werden Millionen Nerze getötet, die Tiere sind mit dem Coronavirus infiziert. Es soll in ihnen gar mutiert sein. Das könnte große Auswirkungen auf einen Impfstoff haben.

Millionen mit dem Coronavirus infizierte Nerze sollen in Dänemark getötet werden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Die marderartigen Tiere können sich wie der Mensch mit dem Erreger infizieren. Vom Menschen könnte das Virus auch tatsächlich auf die Tiere übergegangen sein.

In Dänemark scheint es nun obendrein zu einer Mutation des Coronavirus in den Tieren gekommen zu sein, wie das RND meldet. "Die Situation hat leider dazu geführt, dass sich das Virus verändert hat“, zitiert der RND den Infektiologen Matthias Stoll. Dieser forscht an der Medizinischen Hochschule Hannover.



Diese Nachricht könnte Konsequenzen für mögliche Corona-Impfstoffe haben. Denn wenn das Virus mutiert, wie bei den Nerzen offenbar geschehen, könnten einige Impfstoffe schnell ihre Wirkung verlieren. Experte Stoll warnt laut RND deshalb vor der Erwartung, dass ein Impfstoff schnell die Pandemie stoppen könne.