Treibhauseffekt am Nordpol: Was sind die Folgen für das Klima?

Das ewige Eis schmilzt. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung zeigen sich in der Arktis mit besonderer Dramatik. Welche Folgen der Rückgang des Meereises für das Klima hat, erklärt der Physiker Andreas Macke im Podcast.

Spuren von verbranntem Holz an einem Ort, wo keine Bäume stehen. Am menschenleeren Nordpol werden die Folgen der Erderwärmung besonders sichtbar. Das zeigen Rußpartikel, die Forscher im dortigen Packeis gefunden haben. Es handelt sich vermutlich um Rückstände von Waldbränden in Sibirien und Kanada, die ihren Weg nun bis in den entlegensten Winkel des Planeten gefunden haben.



"Das heißt, die Arktis ist mittlerweile doch sehr belastet durch diese Waldbrand-Aerosole", sagt Andreas Macke, Leiter des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung in Leipzig. Im Podcast "Tonspur Wissen" von t-online und der Leibniz-Gemeinschaft spricht der Physiker über die Ergebnisse der Polarstern-Expedition und die Auswirkungen des schmelzenden Meereises auf den Klimawandel.

Das Ökosystem des Nordpolarmeers reagiert laut Macke besonders empfindlich auf Klimaänderungen. Ohne eigene Landmasse treibe das Meereis auf dem Wasser und sei dabei Wind und Wetter ausgesetzt. "Wenn da noch ein Störsignal reinkommt, also die Klimaerwärmung, dann hat das auf dieses fragile System natürlich starke Auswirkungen", sagt der Forscher.



Daher, glauben Macke und seine Forscherkollegen, "ist die Arktis das System, das jetzt diese dramatische, zwei- bis dreimal stärkere Erwärmung abbekommt als der Rest des Planeten." Sichtbar werde die Erwärmung vor allem durch das Abschmelzen des Packeises, das im vergangenen Jahr seine zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor rund 40 Jahren erreichte.

Prof. Andreas Macke (rechts) als Expeditionsleiter bei einer früheren Expedition ins Eis. (Quelle: Stephan Schön, Sächsische Zeitung)



Menschengemachte Klimaerwärmung als Auslöser

Macke bekräftigt im Gespräch mit Moderatorin Ursula Weidenfeld die Vermutung, "dass die menschengemachte Klimaerwärmung der Auslöser für den Meereisrückgang ist." Die Erhöhung der Temperatur am Nordpol um 1,5 Grad innerhalb der letzten 100 Jahre wirke sich jedoch auch auf andere Bereiche aus.



Betroffen sei auch der sogenannte Jetstream, ein Strömungsphänomen, das durch Druck- und Temperaturausgleich entsteht. "Und wenn der sich verändert, mehr nach Norden und nach Süden zieht, verändern sich auch die Tiefdruckgebiete und damit auch unser Wetter", erklärt der Forscher. Allerdings sei der Zusammenhang noch nicht hinreichend wissenschaftlich bewiesen. Macke und sein Team werten dazu weitere Ergebnisse der jüngsten Polarstern-Expedition aus und erhoffen sich dadurch einen tieferen Einblick in die klimatischen Veränderungen auf der Erde.

Was passieren könnte, wenn in Zukunft dauerhaft Schiffe das Nordpolarmeer durchfahren, wie stark der Golfstrom von der Eisschmelze betroffen ist und was es mit der "Atlantifizierung" auf sich hat, erfahren Sie in der Podcast-Folge von "Tonspur Wissen".



