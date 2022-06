Frommhold betont, wie gro├č die Abstufung bei m├Âglichen Symptomen sei ÔÇô viele schr├Ąnkten im Alltag kaum oder gar nicht ein, andere k├Ânnten im Extremfall zu l├Ąngerfristiger Arbeitsunf├Ąhigkeit oder Bettl├Ągerigkeit f├╝hren. Christoph Kleinschnitz, Direktor der neurologischen Klinik an der Uniklinik Essen, berichtet im Gespr├Ąch mit der dpa von einem "riesigen Symptomkorb". Im klinischen Alltag habe er ├╝ber 500 Long-Covid-Patienten gesehen, die Daten von ├╝ber 170 flossen in eine j├╝ngst zur Ver├Âffentlichung eingereichte Studie ein.

Der Expertenrat mahnt in seinem Papier den Ausbau fl├Ąchendeckender Angebote f├╝r Menschen mit Folgebeschwerden an. Mit Blick auf die steigende Zahl Betroffener reiche das Versorgungsangebot l├Ąngst nicht aus. Etabliert werden m├╝ssten Spezialambulanzen und Reha-Kliniken. Zudem brauche es mehr Forschungsf├Ârderung und gezielte Aufkl├Ąrung.

Eine Informationsoffensive hat die Bundeszentrale f├╝r gesundheitliche Aufkl├Ąrung (BZgA) j├╝ngst in Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium durch ein Online-Portal gestartet. Betroffene finden hier fundierte Informationen, Hinweise auf Unterst├╝tzung und Alltags-Empfehlungen. Das Portal gibt auch Informationen zu Unterst├╝tzungsangeboten im Arbeitskontext.

Breit angelegte Informationsangebote wie diese findet Kleinschnitz prinzipiell sinnvoll und verweist auf die Sinnhaftigkeit von Fortbildungen zum Thema. Einen innovativen Weg, die Krankheit zumindest kurzzeitig erfahrbar zu machen, bietet k├╝nftig auch eine interaktive Ausstellung in Berlin . Hier sollen Simulationen wie etwa K├Ârperanz├╝ge Abgeschlagenheit oder Kurzatmigkeit verdeutlichen.

Was aber ist zur Therapie bekannt? Am besten begegne man der Erkrankung mit einem Konzept, das verschiedene Disziplinen der Medizin und Psychologie einschlie├če, so Kleinschnitz. "Die eine Pille gegen Long Covid, die wird es aus meiner Sicht nie geben." Der erste Schritt sei "zuh├Âren, ernst nehmen, gr├╝ndlich untersuchen".