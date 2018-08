Unglaubliche Perspektive

Astro-Alex fotografiert Waldbrände in Kalifornien

03.08.2018, 15:53 Uhr

Die Waldbrände in Kalifornien, aufgenommen von der ISS. (Quelle: twitter.com/Astro_Alex)

In Kalifornien wüten verheerende Waldbrände. Eine besondere Sicht auf die Naturkatastrophe hat ISS-Kommandant Alexander Gerst. Mit einem Foto teilt er sie mit der Welt.

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien sind sogar aus dem All heraus zu sehen. Der deutsche Kommandant der Internationalen Raumstation (ISS) postete am Freitag Fotos des Feuers. "Astro-Alex" nahm sie der Raumstation aus auf, als diese Kalifornien überflog.

Kaliforien brennt. Diese Brände sind erschreckend zu sehen, selbst aus dem Weltraum. Daher ein Gruß an alle Feuerwehrmänner und -frauen dieses Planeten, meine früheren Kollegen. Passt auf euch auf meine Freunde! pic.twitter.com/QVFjNo5Xvq — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 3, 2018

Zu sehen ist eine riesige Rauchwolke, die sich in den Himmel schiebt. In seinem Posting grüßte er die Feuerwehrleute, die gegen die Flammen ankämpfen. Gerst arbeitete zur Schulzeit selbst als Feuerwehrmann.

570 Quadratkilometer in Flammen

Am Boden in Kalifornien kämpfen derweil tausende Löschkräfte gegen die Waldbrände an. Über einem Waldgebiet westlich der Stadt Lakeport im Norden des US-Bundesstaates kamen Löschhubschrauber und -flugzeuge zum Einsatz.

Kalifornien, Lakeport: Mit Löschflugzeugen versucht die Feuerwehr, die Waldbrände in den Griff zu bekommen. (Quelle: Kent Porter/The Press Democrat/AP/dpa)



Trotzdem wurden bei dem sogenannten River Fire seit dem 27. Juli 16 Wohnhäuser und 17 weitere Gebäude zerstört. Das Feuer, das sich auf einer Fläche von etwa 570 Quadratkilometern ausbreitete, sei zu 50 Prozent eingedämmt, teilte die kalifornische Polizei am Abend auf Twitter mit.

Meteorologen hatten auch für das Wochenende heißes und trockenes Wetter sowie Wind angekündigt. An der US-Westküste wüten derzeit zahlreiche Waldbrände.