Schwerin

SSC Palmberg Schwerin besiegt Aachen in vier Sätzen

23.01.2021, 19:23 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen vom SSC Palmberg Schwerin haben nach zwei klaren Niederlagen in der Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski setzte sich am Samstag in einer umkämpften Partie nach knapp zwei Stunden mit 3:1 (26:24, 25:23, 24:26, 25:15) gegen die Ladies in Black Aachen durch. Damit wahrte der SSC seine Chance auf einen der ersten drei Ränge in der Hauptrunde.

Im ersten Durchgang hatten sich die Schwerinerinnen eine 11:6-Führung erspielt, gerieten dann aber mit 11:13 in Rückstand und mussten sogar einen Satzball abwehren. Auch in dem über weite Strecken ausgeglichenen zweiten Durchgang behielt der SSC die Oberhand. In dem verlorenen dritten Satz hatten die Mecklenburgerinnen mit 5:11 zurückgelegen, holten auf und vergaben schließlich einen Matchball. Im letzten Spielabschnitt ließen die Gastgeberinnen keinen Zweifel an ihrem zweiten Heimsieg in diesem Jahr aufkommen.