Aachen

Colibakterien im Trinkwasser: Abkochgebot gilt weiter

28.01.2021, 11:00 Uhr | dpa

Nach dem Fund von Colibakterien in einer Wasserprobe sollen Einwohner in Aachen weiterhin das Trinkwasser abkochen. Das Abkochgebot gelte bis einschließlich Freitag, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke am Donnerstag. Am Dienstag waren in der 250 000-Einwohnerstadt bei einer Routinekontrolle Colibakterien im Trinkwasser entdeckt worden. Seitdem seien alle weitere Proben negativ ausgefallen. "Die verunreinigte Probe ist ein Einzelfall", erklärten die Stadtwerke. Betroffen sind 150 000 Haushalte, die rund 70 000 Kubikmeter Wasser pro Tag beziehen.

Nach Angaben der Stadtwerke soll Wasser drei Minuten sprudelnd abgekocht werden, ehe es zum Kochen, Zähneputzen, für Eiswürfel oder zum Abwaschen von Lebensmitteln verwendet werde. Colibakterien sind ein häufiger Erreger unter anderem von Magen-Darminfekten.

Nach Angaben der Stadtwerke war an einer Druckregelstation, die das Wasser verteilt, eine geringe Menge der Bakterien gefunden worden. In den kommenden Tagen sollen an vielen Stellen engmaschig Proben genommen werden. "Es sind drei negative Proben zur Aufhebung von besonderen Maßnahmen erforderlich", erklärte der Hygiene-Experte Prof. Martin Exner von der Universität Bonn mit Blick auf das Abkochgebot. Der Großteil des Aachener Wassers stammt aus den Eifel-Talsperren. Normalerweise werden wöchentlich hundert Proben getestet.