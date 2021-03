Aachen

Dresdner Volleyballerinnen starten erfolgreich in Playoffs

17.03.2021, 21:45 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben einen großen Schritt in Richtung Playoff-Halbfinale gemacht. Im ersten von maximal drei Spielen des Viertelfinals setzte sich der Vorrundenerste am Mittwoch bei den Ladies in Black Aachen mit 3:1 (25:21, 25:23, 11:25, 25:17) durch. Das zweite Spiel findet am kommenden Samstag in Dresden statt. Mit einem weiteren Sieg würden die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl die Serie "Best of three" vorzeitig erfolgreich beenden. Bei einer Niederlage würde 24 Stunden später an gleicher Stelle das Entscheidungsspiel ausgetragen.

Beide Teams lieferten sich in den ersten beiden Sätzen einen harten Schlagabtausch, bei dem die Gäste aus Sachsen in der Schlussphase ihre individuelle Qualität und Cleverness ausspielten und sich weniger Fehler leisteten. Im dritten Abschnitt aber riss der Spielfaden beim Favoriten, und die Ladies in Black erkämpften nach einer schnellen und deutlichen Führung den Satzanschluss.

Auch der vierte Durchgang war zunächst umkämpft, doch mit einer Aufschlagserie von Madeleine Gates verschaffte sich der DSC einen Sechs-Punkte-Vorsprung, den die Mannschaft nicht mehr aus der Hand gab. Nach 96 Minuten verwandelte der DSC mit einer Blockabwehr gegen die erfolgreichste Aachener Scorerin Kristina Kicka (17 Punkte) den ersten Matchball.