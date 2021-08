Aachen

Dreyer bei Gedenkgottesdienst zur Flutkatastrophe in Aachen

24.08.2021, 15:41 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird für einen Ökumenischen Gedenkgottesdienst zur Flutkatastrophe nach Aachen reisen. Der gemeinsame Gottesdienst der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen im Aachener Dom am kommenden Samstag (28. August) sei ein wichtiges Element der Trauerarbeit, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Dienstag mit.

In den betroffenen Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hätten die Menschen großes persönliches Leid erlebt - Angehörige, Freunde und Nachbarn verloren, betonte Dreyer nach einer Mitteilung. "Die Flut hat ihre Heimat und ihre wirtschaftliche Existenz zerstört."

In Rheinland-Pfalz ist außerdem am 1. September am Nürburgring ein Staatsakt geplant, zu dem neben Dreyer unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird.

Allein in Rheinland-Pfalz hatte die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 134 Menschenleben gekostet, davon 133 im besonders schwer getroffenen Ahrtal im Norden des Landes. Zudem wurden Hunderte verletzt. Die bei der Flut entstandenen Schäden in Rheinland-Pfalz werden auf insgesamt 15 Milliarden Euro geschätzt.