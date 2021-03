Augsburg

Augsburger Polizei findet zutraulichen Graupapagei

15.03.2021, 13:23 Uhr | dpa

Einen ungewöhnlichen Vogel haben Streifenbeamte der Augsburger Polizei am Montagmorgen auf einem Zaun am Straßenrand gefunden und mit auf das Revier genommen. Man gehe davon aus, dass es ein entflogener Graupapagei sei, sagte ein Sprecher. Das zahme Tier habe sich ohne zu zögern einem der Polizisten auf die Schulter gesetzt und sei auf der gesamten Fahrt zur Dienststelle dort sitzen geblieben. Später brachte die Feuerwehr den Vogel in ein Tierheim. "Wir hoffen, dass sich sein Besitzer bald meldet", sagte der Polizeisprecher.