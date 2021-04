Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim will Siegesserie in Augsburg ausbauen

03.04.2021, 01:53 Uhr | dpa

Die zuletzt enttäuschende TSG 1899 Hoffenheim tritt heute (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg an. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß muss dabei möglicherweise auf Torjäger Andrej Kramaric verzichten, der wieder Probleme mit dem Sprunggelenk hat.

Die Kraichgauer erlitten vor der Länderspielpause eine 1:2-Niederlage zuhause gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05. Als Tabellenelfter müssen sie aufpassen, dass sie in einer bislang enttäuschenden Saison nicht noch in den Abstiegskampf rutschen. Allerdings hat die TSG die vergangenen fünf Spiele in Augsburg allesamt gewonnen.