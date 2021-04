Augsburg

Augsburg vor lockerer Aufgabe bei Schlusslicht Schalke 04?

11.04.2021, 01:18 Uhr | dpa

Der FC Augsburg gastiert heute (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten FC Schalke 04. Mit einem Sieg will die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich einen weiteren Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib in der Bundesliga machen. Die Chancen auf den zweiter Dreier in Serie nach dem 2:1 gegen Hoffenheim stehen auch gut. Schalke ist mit mickrigen zehn Punkten Tabellenletzter und gewann nur eine Partie in dieser Saison. Eine lockere Aufgabe also für den FCA? "Jeder erwartet, dass wir den Tabellenletzten im Vorbeigehen schlagen. Dort liegt eine Gefahr", warnte Herrlich, der mit den Augsburgern gegen Schalke noch ungeschlagen ist.