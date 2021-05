Augsburg

Kapitän Lamb bleibt bei den Augsburger Panthern

07.05.2021, 12:55 Uhr | dpa

Kapitän Brady Lamb wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der Vertrag mit dem 32 Jahre alten Kanadier gelte für eine weitere Saison. Lamb spielt seit 2014 für die Panther. Der körperlich robuste Verteidiger kommt in 358 DEL-Spielen auf 195 Scorerpunkte.

"Ich möchte dem Team mit meiner Erfahrung helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der kommenden Saison wieder einen Platz in den Playoffs sichern", äußerte Lamb in der Vereinsmitteilung. Der neue Coach Mark Pederson zählt Lamb zu den "prägenden Figuren" bei den Panthern: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."