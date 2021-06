Augsburg

Midea-Konzern beruft neuen Finanzchef bei Kuka

21.06.2021, 09:29 Uhr | dpa

Der chinesische Midea-Konzern hat einen seiner Top-Manager zum neuen Finanzchef des Augsburger Roboterherstellers Kuka berufen. Zum 1. Juli soll der 50 Jahre alte Alexander Tan das Ressort übernehmen, der in den vergangenen fünf Jahren Spitzenpositionen im Finanzressort von Midea in Ostasien inne hatte. Das teilte Kuka am Montag in Augsburg mit. Tan ist niederländischer Staatsbürger und war vor seinem Einstieg bei Midea lange für Philips tätig. Kukas bisheriger Finanzchef Andreas Pabst wiederum ist in den Eigentümerkonzern gewechselt.

Die Übernahme von Kuka durch Midea 2016 hatte eine politische Diskussion über den Aufkauf deutscher High Tech-Unternehmen durch chinesische Firmen ausgelöst. Die Bundesregierung hatte anschließend die Vorschriften dahingehend verschärft, dass unwillkommene Übernahmen nun leichter blockiert werden können. Kuka war auch geschäftlich in schwieriges Fahrwasser geraten, 2020 schrieb das Unternehmen knapp 95 Millionen Euro Verlust. In diesem Jahr läuft es etwas besser, im ersten Quartal erwirtschaftete Kuka einen kleinen Gewinn.