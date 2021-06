Augsburg

Schüler nach Augsburger Krawallen in U-Haft

25.06.2021, 14:29 Uhr | dpa

Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende in der Augsburger Innenstadt sitzt ein tatverdächtiger Schüler in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige sei am Freitagmorgen an seinem Wohnsitz in Augsburg festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Die Personalien des Schülers seien bekannt gewesen, nachdem er den Angaben zufolge Samstagnacht an einer Tankstelle als Rädelsführer die dorthin abgewanderte Menge angestachelt und Polizisten massiv beleidigt hatte. Die Auswertung von Videomaterial habe zudem ergeben, dass er bei den Ausschreitungen zuvor in der Maximilianstraße mehrfach Glasflaschen geworfen habe.

In der Nacht hatten sich rund 1500 Menschen in der Maximilianstraße versammelt, der bekanntesten Feiermeile von Bayerns drittgrößter Stadt. In der Folge kam es zu Angriffen auf Rettungsdienste und Polizisten. Laut Polizei kam es aus der Menschenansammlung heraus zu rund 200 Flaschenwürfen, 15 Polizisten seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden.