Augsburger Panther verpflichten kanadischen Eishockey-Profi

25.06.2021, 15:38 Uhr | dpa

Die Augsburger Panther haben den zweiten Neuzugang für die neue Saison in der Deutsche Eishockey Liga verkündet. Der Kanadier Colin Campbell kommt aus Wien nach Schwaben. Der Angreifer unterzeichnete laut Mitteilung vom Freitag einen Einjahresvertrag. "Colin Campbell war in der letzten Saison einer der stärksten Importspieler in Österreich. Er ist physisch stark, verfügt über einen guten Abschluss und arbeitet auch defensiv hart", sagte Trainer Mark Pederson.