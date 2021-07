Augsburg

Augsburger Volksfest-Ersatz lockt mit Jahrmarktspektakel

15.07.2021, 14:17 Uhr | dpa

Es soll kein normales Volksfest sein, aber trotzdem können die Besucher auf zahlreichen Fahrgeschäften ihren Spaß haben. Als Alternative zu dem traditionellen Augsburger Plärrer hat am Donnerstag in Bayerns drittgrößter Stadt ein Familienpark geöffnet. Bis 12. September wird das Spektakel in jeder Woche von Donnerstag bis Sonntag stattfinden.

Die Besucher erwarten viele klassische Jahrmarktattraktionen von der Dosenwurfbude über das Kinderkarussell und die Geisterbahn bis zu Riesenschaukel und Riesenrad. Auf Bierzelte muss verzichtet werden, dafür wird Essen und Trinken an etlichen Ständen angeboten.

Der Familienpark soll den schwäbischen Schaustellern eine Einnahmemöglichkeit ermöglichen, nachdem der klassische Herbstplärrer wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. In dem Familienpark gelten nun strenge Hygieneregeln.

Die Staatsregierung in München hatte zuletzt mehrfach betont, dass es vorläufig weiterhin keine klassischen Volksfeste geben dürfe, nur Ersatzveranstaltungen seien möglich. Insbesondere dicht gedrängtes Feiern in Bierzelten soll verhindert werden.