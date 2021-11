Mainz

Hofmann geht von Einführung der Super League aus

08.11.2021, 08:59 Uhr | dpa

Der Vorstandsboss des FSV Mainz 05, Stefan Hofmann, geht davon aus, dass die in diesem Jahr noch gescheiterte Super League nur eine Frage der Zeit ist. Im "Kicker"-Interview sagte er auf die Frage, wie er die neue reformierte Champions League ab 2024 finde: "Irgendwann wird es wohl der Markt regeln. Dann wird die Super League kommen, und dann sollen die Vereine, die das wollen, mitspielen. Dann entscheidet der Fan, der Konsument zu Hause: Schaue ich mir zum zehnten Mal Paris gegen Barcelona noch an oder nicht?"

Wenn dem so sei, "dass da Millionen zuschauen, dann werden wir den Gang der Dinge nicht aufhalten, dann ist es so", fügte der 58 Jahre alte Funktionär an. Er selbst schaue sich in der Champions League nur noch ausgewählte Spiele an und habe die Europa Conference League noch gar nicht gesehen. "Das Ganze wird ausschließlich monetär getrieben, die Attraktivität leidet", monierte Hofmann.