Augsburg

Bochum mit Esser, Pantovic als Joker: FCA mit einer Änderung

04.12.2021, 14:57 Uhr | dpa

Michael Esser gibt sein Bundesliga-Debüt im Trikot des VfL Bochum. Der Torwart ersetzt im Fußballspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Stammkeeper Manuel Riemann, der aufgrund muskulärer Probleme ausfällt. Bis auf die eine Änderung vertraut Trainer Thomas Reis auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim 2:1 über den SC Freiburg. Siegtorschütze Milos Pantovic nimmt zunächst auf der Bank platz.

Auch bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum 1:1 bei Hertha BSC nur einen Wechsel. So kommt Raphael Framberger neu in die Startelf. Mads Pedersen, den unter der Woche Knieprobleme geplagt hatten, bleibt vorerst draußen. Erstmals in den Profi-Kader berufen wurde der 18-Jährige Defensivmann Dikeni Salifou, der in der U19-Bundesliga für den FCA spielt. Die Augsburger hatten Revanche angekündigt für die bittere Niederlage im DFB-Pokal gegen den Ruhrpott-Club Ende Oktober.