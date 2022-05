M├╝nchen Prorussische Demo an "Tag des Sieges" in Bayern geplant Von dpa 05.05.2022 - 07:13 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Teilnehmer einer Demonstration in Kaufbeuren schwenkt eine russische Fahne. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

In mehreren bayerischen St├Ądten sind anl├Ąsslich des Jahrestags des Sieges der Sowjetunion ├╝ber Hitler-Deutschland am Montag (9. Mai) prorussische Demonstrationen geplant. In M├╝nchen sei zum "Tag des Sieges" eine Versammlung unter dem Titel "Diskriminierung gegen russischsprachige Leute" angemeldet worden, teilte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Landeshauptstadt mit. Nach Angaben des Ordnungsreferats in Augsburg ist dort ein Aufzug durch die Innenstadt unter dem Titel "Sieg ├╝ber den Hitler-Faschismus" geplant. Zu den Veranstaltungen wurden jeweils mehrere Hundert Teilnehmer angemeldet.

In N├╝rnberg sei zun├Ąchst f├╝r Sonntag ein prorussischer Autokorso geplant gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt. Nach einem Gespr├Ąch mit den Veranstaltern sei die Demonstration aber um eine Woche auf den 15. Mai verschoben worden. Zudem soll sie nicht als Autokorso, sondern als station├Ąre Versammlung stattfinden. Die Veranstalter erwarten nach Angaben der Stadt rund 1000 Teilnehmer.

In M├╝nchen stellt sich die Polizei unterdessen am Montag auf Gegendemonstranten ein. Unter dem Titel "Stop Putin! Stop Russland! No War!" sei eine Kundgebung mit etwa 30 Teilnehmern angemeldet worden, hie├č es vom KVR. Die Polizei teilte mit, man sei sich der "besonderen Rolle im genannten Versammlungsgeschehen bewusst". Die Beamten seien "auf verschiedene Versammlungen an diesem Tag vorbereitet" und w├╝rden fr├╝hzeitig mit den Veranstaltern sprechen. Das KVR wies darauf hin, dass die Verwendung des Z-Symbols zur Billigung des Angriffskriegs in der Ukraine strafbar sei.