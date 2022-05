Prorussische Demonstrationen zum Jahrestag des Kriegsendes

Mehrere bayerische St├Ądte rechnen zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion ├╝ber Hitler-Deutschland am Montag (9. Mai) mit prorussischen Demonstrationen. In M├╝nchen ist am Nachmittag (14.00 Uhr) eine Versammlung unter dem Titel "Diskriminierung gegen russischsprachige Leute" angek├╝ndigt, wie das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt mitteilte. In Augsburg ist nach Angaben des Ordnungsreferats am fr├╝hen Abend (18.00 Uhr) ein Aufzug durch die Innenstadt unter dem Titel "Sieg ├╝ber den Hitler-Faschismus" geplant.