Berlin

Spranger über Hertha-Stadion: Viel Freifläche am Maifeld

07.04.2022, 19:52 Uhr | dpa

Berlins Sportsenatorin Iris Spranger hat in der Debatte um ein neues Fußballstadion für Hertha BSC einen weiteren Standort ins Spiel gebracht. "Wir haben am Rande des Maifelds noch sehr viel Freifläche, wo man ein kleineres Stadion hinsetzen könnte", sagte die SPD-Politikerin dem Online-Portal "rbb24" am Donnerstag. Sie erwarte jedoch vom Verein, "dass Hertha eine Verlängerung der Spielzeit im Olympiastadion macht, bis 2030", sagte Spranger weiter.

Eigentlich wollte Hertha sein neues Stadion 2025 eröffnen. Das Maifeld selbst ist denkmalgeschützt. "Ich möchte, dass Hertha ein neues Fußballstadion bekommt", sagte Spranger. Doch der Vorschlag müsse nun gründlich geprüft werden. Dem Bericht nach solle Hertha seine Stadionpläne zudem bei der Größe anpassen.

Über den Standort für das neue Stadion herrscht seit Jahren Uneinigkeit zwischen Hertha, der Stadt und anderen betroffenen Parteien. Zuletzt gab es eine Annäherung. Die drei Orte, die hauptsächlich zur Debatte standen - auf dem Maifeld, dem Olympia-Gelände und im Bereich des ehemaligen Flughafens Tegel - sind alle mit verschiedenen Problemen behaftet.

Hertha zog bislang einen Bau auf dem Olympia-Gelände an der Rominter Allee vor, wo noch Wohnhäuser stehen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte der "B.Z." in der vergangenen Woche dazu gesagt: "Das kann nur im Einvernehmen mit den Anwohnern geschehen. Für sie bräuchte es ein attraktives anderes Wohnangebot. Ob es da eine Einigung geben kann, ist noch völlig offen." Spranger sieht diesen Standort noch kritischer: "Wir werden keine Mieterinnen und Mieter veranlassen, aus den Häusern rauszugehen."

Dem Bericht des "rbb" nach könnte vom Standort am Maifeld ein dort ansässiger Reitverein betroffen sein, der einen Umzug demnach bislang auch ablehnt.