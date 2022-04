Kollision in Lichtenberg

Polizeiwagen rammt Auto: 50-Jährige verletzt

15.04.2022, 15:37 Uhr | dpa

In Berlin-Lichtenberg ist eine 50 Jahre alte Frau verletzt worden. Sie saß als Beifahrerin in einem Fahrzeug, das mit einem Einsatzwagen der Polizei kollidiert war.

Beim Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg ist eine Frau leicht verletzt worden. Auf dem Weg zu einem Einsatz sei der Polizeiwagen auf der Kreuzung von Alfredstraße und Frankfurter Allee links abgebogen und gegen das kreuzende Auto eines 61-Jährigen geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Dessen 50-jährige Beifahrerin wurde demnach bei dem Zusammenstoß in der Nacht zum Freitag leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer selbst, zwei weitere Mitfahrer und die drei Polizeibeamten seien unverletzt geblieben, hieß es weiter. Nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Freitag war der Polizeiwagen ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.