Berlin

Elfjähriges Kind in Berlin-Marzahn angefahren und gestorben

19.04.2022, 14:44 Uhr | dpa

Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn ist ein elfjähriges Kind gestorben. Es erlag am Samstag seinen lebensbedrohlichen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 59 Jahre alter Autofahrer hatte das Kind am vergangenen Dienstag beim Überqueren der Landsberger Straße angefahren. Erste Zeugenaussagen hatten den Polizeiangaben darauf hingedeutet, dass der 59-Jährige bei Rot über die Ampel gefahren war. Die Ermittlungen dazu dauerten noch weiter an, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.