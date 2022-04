Berlin

Siegtor gegen Mannheim: Wiederer spürt "pure Freude"

21.04.2022, 10:33 Uhr | dpa

Der Erleichterung über den Siegtreffer der Eisbären Berlin in der Verlängerung des ersten Halbfinales der Deutschen Eishockey Liga (DEL) folgte gleich die Ermahnung. "Wir haben zwischendurch ein bisschen den Fuß vom Gas genommen", sagte Blaine Byron nach dem 4:3 gegen die Adler Mannheim im ersten Spiel der Best-of-five-Serie bei "Magentasport". Zugleich forderte der Angreifer vor der zweiten Partie am Freitag in Mannheim (19.30 Uhr/Magentasport und ServusTV) eine Steigerung an: "Es wird hart, in Mannheim zu spielen. Wir brauchen wieder einen starken Start, müssen dann aber auch über die vollen sechzig Minuten so spielen."

In der zeitweise hochklassigen Auftaktpartie hatte Manuel Wiederer in der 71. Minute für den emotionalen Höhepunkt gesorgt: "Es war einfach nur pure Freude. Das hat man der Mannschaft auch angesehen", sagte der 25 Jahre alte Angreifer, der nach dem Siegtor in einer Traube jubelnder Teamkollegen verschwunden war. "Es war ein sehr wichtiges Tor, aber die 1:0-Serienführung ist das wichtigste."

Auch dem Gegner zollte Wiederer großen Respekt: "Die Adler sind eine sehr gute Mannschaft", sagte er. "Ich denke, für die Fans und für jeden, der Eishockey liebt, war das ein super Playoff-Spiel. Es war hart umkämpft und hätte in beide Richtungen gehen können."

Dass ausgerechnet Wiederer, der während der Hauptrunde vor allem als Unterzahlspezialist und unermüdlicher Zweikämpfer in der vierten Angriffsreihe überzeugt hatte, den Siegtreffer beisteuerte, freute Trainer Serge Aubin besonders: "Ich bin sehr froh für ihn", sagte der Kanadier. "Seine Arbeitsmoral ist einfach herausragend. Ich glaube, er liebt die Playoffs."