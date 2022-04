Berlin

86-Jähriger tot aufgefunden: Mordkommission ermittelt

23.04.2022, 15:15 Uhr | dpa

Ein 86-Jähriger ist am Samstagvormittag von Angehörigen tot in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg in Berlin gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat. Genauere Details waren am Nachmittag zunächst nicht bekannt.