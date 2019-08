Berlin

Mann wird mit Dönermesser schwer verletzt

25.08.2019, 11:26 Uhr | dpa

Ein Mann ist in einem Imbiss in Berlin-Reinickendorf mit einem Messer schwer verletzt worden. In dem Laden an der Ollenhauerstraße habe sich am Samstagnachmittag aus unbekannten Gründen eine Schlägerei entwickelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 20-Jähriger soll demnach den Mann mehrfach von hinten mit einem Dönermesser geschlagen haben. Er habe sich schwer verletzt auf die Straße retten können. Passanten alarmierten die Polizei. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit Schnittverletzungen am Kopf und am Handgelenk in ein Krankenhaus. Der genaue Ablauf der Schlägerei war nach Polizeiangaben noch unklar. Die Ermittlungen laufen.