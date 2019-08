Berlin

Geparktes Auto brennt aus: Polizei vermutet Brandstiftung

25.08.2019, 11:39 Uhr | dpa

Ein Auto ist in Berlin-Lichtenberg in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr sei am Samstagabend in die Storkower Straße gerufen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte löschten den Brand an dem abgestellten Wagen. Niemand wurde verletzt. Als Ursache vermuten die Beamten Brandstiftung. Seit Jahren werden in Berlin immer wieder Autos angezündet, die Täter sind nur schwer zu fassen.