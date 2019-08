Berlin

Geografin: Berliner Mietendeckel mit Folgen für Brandenburg

27.08.2019, 07:17 Uhr | dpa

Eine Häuserfassade mit Wohnungen in Berlin-Mitte, hinter den Dächern ist der Berliner Fernsehturm zu sehen. Foto: Taylan Gökalp (Quelle: dpa)

Der geplante Berliner Mietendeckel könnte für die Nachbargemeinden eine Herausforderung werden. "Das Umland muss die Folgen tragen", sagte die Geografin Carolin Wandzik der Deutschen Presse-Agentur. Die Begrenzung der Mieten auf höchstens etwa acht Euro werde dazu führen, dass weniger neue Wohnungen in Berlin gebaut werden. Berliner und Zuzügler würden deshalb verstärkt am Stadtrand in Brandenburg suchen.

"Das wird für die Umlandgemeinden eine wirklich schwierige Aufgabe", sagte Wandzik, die das private Gewos Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung in Hamburg leitet. Schon jetzt seien am Berliner Stadtrand mancherorts Straßen und Bahnen voll sowie Schul- und Kita-Plätze schwer zu finden.