Berlin

Verband VDA: Piëch hat Autoindustrie maßgeblich geprägt

27.08.2019, 11:25 Uhr | dpa

Der Branchenverband VDA hat die Verdienste des gestorbenen Ex-VW-Chefs Ferdinand Piëch um die Autoindustrie in Deutschland hervorgehoben. "Professor Piëch hat im Laufe seiner beispielhaften Karriere über viele Jahrzehnte die deutsche Automobilindustrie, ihre Innovationskraft und internationale Ausrichtung maßgeblich geprägt", sagte der Chef des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, einer Mitteilung vom Dienstag zufolge. "Am Wachstum dieser Schlüsselbranche und ihrer heutigen international starken Position hat Professor Piëch einen erheblichen Anteil."

Piëch war von September 1992 bis Februar 2002 Vizepräsident des VDA. Dabei habe er stets die Interessen der gesamten Branche im Blick gehabt, so Mattes. "Mit Professor Piëch verliert die Automobilindustrie einen großen Unternehmer und leidenschaftlichen Ingenieur, der höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit, Effizienz und Design des Automobils legte." Der frühere Top-Manager war am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau Ursula Piëch am Montagabend mitgeteilt hatte.