Berlin

Polizei sucht nach sexuellem Übergriff mit Bild nach Täter

27.08.2019, 13:16 Uhr | dpa

Nach einem sexuellen Übergriff vor rund einem Jahr sucht die Berliner Polizei mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. Er soll eine Frau am Mittag des 18. Juni 2018 in der Spielhagenstraße in Berlin-Charlottenburg zunächst bedrängt und dann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Der Mann ist den Angaben zufolge etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er habe einen dunklen Teint und kurze, schwarze Haare.