Berlin

CDU und FDP wollen Mietendeckel im Abgeordnetenhaus stoppen

27.08.2019, 17:02 Uhr | dpa

CDU und FDP in Berlin wollen die rot-rot-grünen Pläne für einen Mietendeckel auf parlamentarischem Wege stoppen. Beide Fraktionen brachten dazu sogenannte Dringlichkeitsanträge in das Abgeordnetenhaus ein, wie sie am Dienstag mitteilten. Darin geißeln sie den Mietendeckel als schädlich für die Stadt und fordern den Senat auf, seine Pläne aufzugeben. Nötig sei stattdessen ein breites Bündnis mit allen Akteuren für mehr Neubau. Die nächste Abgeordnetenhaussitzung findet am Donnerstag statt. Angesichts der rot-rot-grünen Mehrheit im Parlament ist es unwahrscheinlich, dass die Oppositionsanträge beschlossen werden.