Berlin

Woidke sieht mehr Sicherheit für die Lausitz

28.08.2019, 14:55 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die beschlossenen Milliardenhilfen für die Lausitz infolge des geplanten Ausstiegs aus der Braunkohle für einen Erfolg. "Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt nach vorne", sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam. "Es ist das klare Signal, dass alles unternommen wird, um in der Strukturentwicklung der Region den Menschen Perspektiven zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu schaffen." Er bestehe mit Sachsen und Sachsen-Anhalt weiter auf einen Staatsvertrag, damit die Entwicklung in den Regionen in den kommenden Jahren intensiv unterstützt werde.

Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Milliardenhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen. In Brandenburg sind für die betroffenen Kreise und die Stadt Cottbus nach Angaben der Landesregierung 10,3 Milliarden Euro vorgesehen, etwa ein Viertel aller Hilfen für die Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Davon sind 6,7 Milliarden Euro für Investitionen in Brandenburg wie etwa die Elektrifizierung der Bahnstrecke Lübbenau-Cottbus sowie 3,6 Milliarden Euro zum Beispiel für Breitband- und Mobilfunkausbau und die touristische Infrastruktur geplant.

Geplant sei auch ein Gesetz für den Ausstieg bis 2038, das derzeit erarbeitet werde. "Dieses Gesetz setzt voraus, dass die deutsche Energieversorgung insgesamt möglichst komplett aus erneuerbaren Quellen realisiert werden kann bis zu diesem Zeitpunkt. Davon sind wir heute noch ein Stück weit entfernt", sagte Woidke.