Berlin

Eastside startet mit 3:0 gegen Vic in neue CL-Saison

13.09.2019, 21:55 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside sind mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen das spanische Team Girbau Vic TT in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die beiden Neuverpflichtungen Bernadette Szöcs (Rumänien) und Yu Fu (Portugal) taten sich am Freitagabend allerdings mit ihrer Favoritenrolle schwer und gewannen ihre Spiele nur knapp mit 3:2 gegen Sofia Xuan Zhang und 3:1 gegen Charlotte Carey. Die deutsche Meisterin Nina Mittelham machte im Freizeitforum Marzahn des ersten Gesamtsieg in der Königsklasen-Gruppe A perfekt. Mittelham ließ ihrer Kontrahentin Orsolya Feher Agota beim 3:0 keine Chance.

Am Samstag treffen die Hauptstädterinnen im Bundesliga-Auftaktmatch in der Anton-Saefkow-Halle auf TTK Anröchte. Am Sonntag spielen sie an gleicher Stätte im Qualifikationsturnier fürs Pokal-Final-Four auf Hannover 96 und den SV Böblingen.