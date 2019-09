Berlin

4:1 gegen Wolfsburg: Eisbären gelingt starker Saisonstart

13.09.2019, 22:10 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin sind mit einem souveränen Heimsieg in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Bei der Premiere ihres neuen Cheftrainers Serge Aubin boten die Eisbären eine über weite Strecken überzeugende Leistung und siegten dank der Tore von Marcel Noebels, Sean Backman, Pierre-Cédric Labrie und Maxim Lapierre hoch verdient.

Vor 12715 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bestimmten die Berliner von Beginn an das Spiel und setzten die Gäste mit konzentriertem Forechecking permanent unter Druck. Bis zur ersten Pause reichte es aber nur zu einer knappen Führung durch das Tor von Nationalspieler Noebels, weil die Gastgeber zahlreiche Chancen ungenutzt ließen.

Im zweiten Spielabschnitt waren die Berliner dann auch effizient: Erst bauten Backman und Labrie den Vorsprung aus, dann sorgte Lapierre nach einem sehenswerten Alleingang für den vierten Treffer, als die Eisbären in Unterzahl spielten. Die Niedersachsen konnten ihren Rückstand durch ein Powerplaytor von Brent Aubin im Schlussdrittel zwar noch einmal verkürzen, der Sieg der Hausherren geriet aber nicht mehr in Gefahr.