Berlin

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Moabit

15.09.2019, 10:22 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Moabit ist in der Nacht zum Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Turmstraße ausgebrochen. Die Retter rückten mit rund 60 Mann an. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Brandursache war zunächst unklar.