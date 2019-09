Berlin

Polizei schnappt Wohnmobildieb nach Verfolgungsjagd

15.09.2019, 12:26 Uhr | dpa

Nach einer Verfolgungsjagd über mehr als 40 Kilometer hat die Polizei auf der Autobahn 12 bei Storkow (Kreis Oder-Spree) einen Wohnmobildieb gefasst. Der 37-Jährige entwendete das Fahrzeug im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz darauf fiel das Wohnmobil in Berlin-Hellersdorf einer Streife auf, nachdem der Besitzer Alarm geschlagen hatte. Allerdings hielt der Dieb nicht an, sondern raste davon und fuhr an der Anschlussstelle Hönow auf den Berliner Ring und dann weiter auf der A12 in Richtung Polen. Nachdem er mit dem Wagen am Samstagabend schließlich gegen ein Verkehrsschild fuhr und zu Fuß weiter flüchten wollte, nahmen ihn die Beamten fest. Wie es im Polizeibericht weiter hieß, trat der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung.