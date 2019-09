Berlin

Veranstalter: 270 000 demonstrieren für Klimaschutz

20.09.2019, 16:31 Uhr | dpa

Teilnehmer der Fridays for Future Demonstration halten ein Banner mit der Aufschrift "Our future on your shoulders". Foto: Jens Büttner (Quelle: dpa)

Nach Angaben der Bewegung Fridays for Future haben in Berlin am Freitag deutlich mehr Menschen für Klimaschutz demonstriert als zunächst angenommen. "In Berlin sind heute im Rahmen von FridaysForFuture ca. 270 000 Menschen auf der Straße", twitterte das Bündnis als Mitveranstalter am Freitagnachmittag. "Diese Gesellschaft ist beim Klimaschutz so viel weiter als ihre Regierung." Zuvor hatte die Bewegung 100 000 Demonstranten vermeldet, während die Polizei zuletzt von "mehreren Zehntausend" ausging.

"Wir sind keine "ungeduldigen jungen Menschen", wie Frau Merkel gerade sagt. Sondern eine Gesellschaft, die sich wie nie zuvor aufmacht und echte Klimapolitik einfordert", twitterte Luisa Neubauer, eines der bekanntesten deutschen Gesichter von Fridays for Future. Die Großdemonstration rund um das Brandenburger Tor war am Freitagnachmittag noch im Gange.