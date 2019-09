Berlin

Party-Demo für Klimaschutz zieht durch Berlin

20.09.2019, 18:38 Uhr | dpa

Ein Boot fährt auf der Spree vor dem Reichstag mit einem Banner mit der Aufschrift "There is no Planet B". Foto: Christophe Gateau (Quelle: dpa)

Nach der Großdemonstration rund um das Brandenburger Tor hat sich in Berlin am Freitagnachmittag eine weitere Klimademo in Gang gesetzt: Am Potsdamer Platz startete gegen 17.00 Uhr eine Art Party-Protestzug mit einigen Tausend Teilnehmern, zu dem die Berliner Clubbetreiber aufgerufen hatten. Begleitet von Techno-Beats, die von mehreren Lautsprecherwagen wummerten, zogen die Demonstranten Richtung Alexanderplatz. Die Feierlaune wollten sich die Teilnehmer trotz Sorgen um das Weltklima sichtlich nicht nehmen lassen. Das Motto der Demo lautete: "No Future, no Dancefloor".