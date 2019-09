Berlin

"Strom-Schlagader" Berlins: Tunnel wird ab Frühjahr gebaut

23.09.2019, 05:28 Uhr | dpa

Blick in einen Tunnel eines Stromnetzbetreibers in Berlin, wo in 20 Meter Tiefe Starkstromkabel verlaufen. Foto: Jörg Carstensen/Archiv (Quelle: dpa)