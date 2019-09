Berlin

Wettbüro in Zehlendorf überfallen

23.09.2019, 10:49 Uhr | dpa

Zwei Maskierte haben ein Wettbüro in Berlin-Zehlendorf überfallen. Einer der Täter bedrohte am Sonntagabend den 37-jährigen Angestellten des Geschäfts in der Berliner Straße mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Komplize soll Geld aus der Kasse genommen haben. Anschließend ergriff das Räuber-Duo die Flucht. Der Überfallene blieb unverletzt.