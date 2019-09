Weimar

Dominique Horwitz nach Motorradunfall zurück auf der Bühne

24.09.2019, 17:30 Uhr | dpa

Der Schauspieler Dominique Horwitz kommt nach seinem schweren Motorradunfall zurück auf die Bühne. Vom 1. bis 6. Oktober wird der 62-Jährige sein Programm mit Liedern des belgischen Chansonniers Jacques Brel im Tipi am Kanzleramt präsentieren, wie seine Agentur am Dienstag bestätigte. Der unter anderem aus "Tatort"-Krimis bekannte Horwitz war im August in Weimar auf dem Motorrad mit einem Transporter zusammengestoßen. Der Darsteller, Sänger und Autor wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und dort mehrere Tage behandelt. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall nicht verletzt.