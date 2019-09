Berlin

Unbekannte beschädigen Hausfassade und Autos

26.09.2019, 13:27 Uhr | dpa

Fünf Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Wilmersdorf mit Sprühfarbe eine Hausfassade und zwei Autos beschädigt. Eine Sicherheitsmitarbeiterin beobachtete, wie die Gruppe an einer Baustelle Farbe aus mehreren Sprühdosen versprühte, teilte die Polizei mit. Dabei wurden die Durchfahrt sowie zwei Pfeiler im Eingangsbereich eines Wohnungsunternehmens in der Mecklenburgischen Straße und zwei Fahrzeuge einer Sicherheitsfirma beschädigt. Die Gruppe flüchtete. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

In Berlin sind in den vergangenen Monaten Wohnungsunternehmen immer wieder Opfer krimineller Gewalttaten geworden - vor allem durch Brandanschläge auf Autos oder Transporter.